Nike і Cisco повністю виходять з Росії

Після початку повномасштабного вторгнення ці американські компанії призупинили діяльність у РФ.

Американські компанії Nike і Cisco Systems повністю вийдуть з Росії. Раніше вони призупинили діяльність, однак не оголошували про закриття, пише Reuters.

Корпорація-виробник мережевого обладнання Cisco вирішила вийти також і з Білорусі. Співробітникам із цих двох країн пропонують переїзд.

Раніше цього місяця конкурентка цієї корпорації, International Business Machines Corp, почала згортати бізнес в Росії, а Microsoft заявила про суттєве скорочення. Вихід провідних технокомпаній обмежить доступ російського бізнесу та людей загалом до критично важливого обладнання. Тепер їм, ймовірно, доведеться обходитися старим обладнанням чи альтернативами місцевого виробництва.

"Ми ухвалили рішення почати планомірне згортання нашого бізнесу в Росії і Білорусі", – заявили в Cisco.

Nike після трьох місяців після призупинки роботи вирішила згорнути діяльність в РФ повністю.

Іноземні компанії, які прагнуть вийти з РФ на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну, стикаються з перспективою вилучення їхніх активів. Відповідний закон у Москві планують ухвалити уже найближчими тижнями.

Попри це, іноземний бізнес все більше покидає російський ринок. Його місце можуть зайняти російські виробники, але, здебільшого, – компанії з Китаю, вважає професор політології Масачусетського університету Поль Масграв, якого агентство попросило прокоментувати поточні події.

У травні Nike вирішила не продовжувати угоду зі своїм найбільшим російським франчайзі. Up and Run керувала 37 магазинами в Росії, і, згідно з їхнім сайтом, 28 все ще функціонували.

Нагадаємо, світові бренди одягу почали виходити з російського ринку у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Днями Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про новий фейк кремлівських пропагандистів. Вони поширюють дані про те, що іноземні компанії нібито масово відновлюють роботу в Росії. Насправді росіяни можуть здійснювати роздрібну закупівлю іноземних товарів і потім продавати їх. Однак про централізовану торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться.