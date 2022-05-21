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Центр протидії дезінформації спростував фейк про "відновлення роботи бізнесу" в Росії

Російські споживачі можуть здійснювати роздрібні закупівлі іноземних товарів у інших державах, але про торгівлю чи постачання до РФ не йдеться. 

Центр протидії дезінформації спростував фейк про "відновлення роботи бізнесу" в Росії
Фото: ЦПД у Telegram

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про новий фейк кремлівських пропагандистів. Вони поширюють дані про те, що іноземні компанії нібито масово відновлюють роботу в Росії.

Кремлівські ресурси пишуть, що "іноземні компанії шукають шляху для обходу обмежень, щоб торгувати з Росією". Вони стверджують, що західні фірми нібито пройдуть ребрендинг або налагодять "сіре" ввезення продукції, щоб і далі торгувати у РФ. 

"Насправді міжнародні компанії прагнуть зберегти репутацію та не потрапити під санкції. І саме тому безкомпромісно дотримуються внутрішнього законодавства", – зазначили в повідомленні ЦПД.

Там додали, що аналітики міжнародних консалтингових компаній допускають роздрібні закупівлі іноземних товарів, що самостійно можуть проводити російські споживачі на території інших країн. Однак про торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться. 

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка західних компаній закрила свої російські представництва. З країни-окупантки пішли навіть бренди одягу. 

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