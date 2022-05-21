На Київщині тракторист підірвався на міні в полі

Поруч із місцем підриву знайшли ще 9 мін.

У Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські війська. 35-річний чоловік госпіталізований з політравмами, повідомила поліція Київщини в Facebook.

"Поряд із місцем детонації виявили ще 9 мін. Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування", – зазначили правоохоронці.

Поліція закликала громадян бути обачними в зонах, де відбувалися бої. Необхідно оминати стежки в лісах та польові дороги.

Нагадаємо, київська влада оприлюднила список парків та скверів, у яких лишається мінна небезпека. Підходити до залишків фортифікаційних споруд у них заборонено.