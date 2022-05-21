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На Київщині тракторист підірвався на міні в полі

Поруч із місцем підриву знайшли ще 9 мін.

На Київщині тракторист підірвався на міні в полі
Тракторист підірвався на міні
Фото: поліція Київської області

У Бучанському районі Київської області тракторист підірвався на протитанковій міні, яку залишили російські війська. 35-річний чоловік госпіталізований з політравмами, повідомила поліція Київщини в Facebook.

"Поряд із місцем детонації виявили ще 9 мін. Поліція Бучанщини за вказаним фактом розпочала досудове розслідування", – зазначили правоохоронці.

Поліція закликала громадян бути обачними в зонах, де відбувалися бої. Необхідно оминати стежки в лісах та польові дороги. 

Нагадаємо, київська влада оприлюднила список парків та скверів, у яких лишається мінна небезпека. Підходити до залишків фортифікаційних споруд у них заборонено. 

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