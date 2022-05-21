Окупанти вдруге зруйнували міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком

Уперше вони підірвали його в 2014.

Російські війська вдруге зруйнували міст між Лисичанськом і Сєвєродонецькому на Луганщині. Перше руйнування відбулося в 2014 році, коли бойовики підірвали його під час відступу, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році", – заявив він.

Зараз історія повторилася. За словами Гайдая, сполучення між Сєвєродонецьком та Лисичанськом є.

Сєвєродонецьк і Лисичанськ – міста, які армія Росії зараз рівняє з землею. Обстріли не припиняються ні на день, ворог завдає ударів з різноманітного озброєння. Росіяни ведуть вогонь навіть по лікарні Сєвєродонецька, де лишилося всього три лікарі.