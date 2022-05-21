Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Ранкові вибухи в Києві були спричинені ППО, – Поворозник
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Податки за дурощі, або Затягування пасків. Чи буде в Україні збільшення оподаткування, скорочення зарплат і націоналізація?
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Влада віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців, – командир "Азова"
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Азовсталь – місто моєї смерті і мого життя, – захисник Маріуполя опублікував прощальне фото з заводу
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Пентагон оприлюднив вміст нового пакету з озброєнням для України
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
Герой ДАПу, “кіборг” Максим Галактіонов перебуває в СІЗО через смерть диверсанта (оновлено)
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
На Харківщині знайшли поховання окупантів, серед них - підполковник Герасимов
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдруге зруйнували міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком

Уперше вони підірвали його в 2014. 

Окупанти вдруге зруйнували міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком
Зруйнований росіянами міст
Фото: Сергій Гайдай

Російські війська вдруге зруйнували міст між Лисичанськом і Сєвєродонецькому на Луганщині. Перше руйнування відбулося в 2014 році, коли бойовики підірвали його під час відступу, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році", – заявив він.

Зараз історія повторилася. За словами Гайдая, сполучення між Сєвєродонецьком та Лисичанськом є. 

Сєвєродонецьк і Лисичанськ – міста, які армія Росії зараз рівняє з землею. Обстріли не припиняються ні на день, ворог завдає ударів з різноманітного озброєння. Росіяни ведуть вогонь навіть по лікарні Сєвєродонецька, де лишилося всього три лікарі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також