Сьогодні з Дніпра до Львова евакуювали 20 українців, які постраждали від бойових дій.

Про це повідомило Перше медобєднання Львова.

Серед евакуйованих є люди з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та ампутованими кінцівками.

Наймолодшому пацієнту 32 роки, найстаршому - 89. Переважно, вони буди евакуйовані з Дніпропетровської та Донецької областей. Стан пацієнтів - середньої важкості та важкий.

Всі вони продовжать лікування у стаціонарі хірургічного, травматологічного та терапевтичного профілю.

Фото: Перше медичне об‘єднання Львова