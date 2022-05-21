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З Дніпра до Львова потягом евакуювали 20 українців, які постраждали від бойових дій

Наймолодшому пацієнту 32 роки, найстаршому - 89.

З Дніпра до Львова потягом евакуювали 20 українців, які постраждали від бойових дій
Фото: Перше медичне об‘єднання Львова

Сьогодні з Дніпра до Львова евакуювали 20 українців, які постраждали від бойових дій.

Про це повідомило Перше медобєднання Львова.

Серед евакуйованих є люди з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та ампутованими кінцівками.

Наймолодшому пацієнту 32 роки, найстаршому - 89. Переважно, вони буди евакуйовані з Дніпропетровської та Донецької областей. Стан пацієнтів - середньої важкості та важкий.

Всі вони продовжать лікування у стаціонарі хірургічного, травматологічного та терапевтичного профілю.

Фото: Перше медичне об‘єднання Львова

Фото: Перше медичне об‘єднання Львова

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