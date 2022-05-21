Нова марка Укрпошти матиме назву "Доброго вечора, ми з України!", - результати голосування

Українці обрали назву наступної поштової марки Укрпошти. У голосуванні в застосунку "Дія" взяли участь більше ніж півмільйона українців.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

"Знаю, що багато хто на це чекав – всеукраїнське опитування «яка марка Укрпошта буде наступною маркою України» завершено і ми маємо переможця! Було подано майже 650 000 (647 634 якщо бути точним) голосів, тож голосування стало справжнє народним і переможцем стала тема: Доброго Вечора ми з України!", - написав він у фейсбуці.

Загальні результати голосування такі:

Доброго вечора, ми з України – 229 783 (35%)

Пес Патрон – 182 236 (28%)

путін, москва палає, Гаага чекає – 88 035 (14%)

Героям Слава – 79 476 (12%)

Ой у Лузі Червона Калина – 68 104 (11%).

"Скажу чесно, для мене особисто результат неочікуваний, але українці висловили свою думку. Про що вона свідчить?

1) Про то, що українці мають чудове почуття гумору і люблять свої символи більш, ніж вони ненавидять ворогів. І це круто. 2) Наші люди дуже розумні. Всі розуміють, що за будь яких обставин, ми випустимо марку, присвячену нашим ЗСУ, тому голосували за ті теми, які б інакше не потрапили б на марку, а з піснею (Калуш) ми вже марку пообіцяли. Тож результати і логічні, і позитивні", - прокоментував голова Укрпошти.

Він зазначив, що робота над маркою розпочинається, і вже наступного тижня має бути оголошено конкурс на кращий дизайн і голосування за нього.

"Враховуючи кількість голосів та шанувальників Патрона, все ж таки подумаємо коли і як випустити марку з ним", - додав Смілянський.

Нагадаємо, тиждень тому Укрпошта запустила голосування за тему нової поштової марки.

Перша воєнна марка Укрпошти "Русскій воєнний корабль, іді..." була випущена 12 квітня. Її дизайн виявився певною мірою пророчим, адже на марці зображено фрегат "Москва", який українські захисники та ракети "Нептун" відправили на дно моря.

Друга воєнна марка присвячена цьому ж кораблю і має назву "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!".