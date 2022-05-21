Київську ОДА знову очолив Олексій Кулеба

Олександр Павлюк змінив Кулебу на цій посаді в березні, щоб посилити оборону Києва та області.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, замість нього на цю посаду призначений Олексій Кулеба.

Відповідні укази №352/2022 та №353/2022 розміщені на сайті президента.

В ОП наголосили, що, очолюючи Київську ОДА, Павлюк зміг посилити взаємодію між військовими, виконавчою владою та органами місцевого самоврядування в регіоні. З використанням військового досвіду роботи в складних умовах протистояння ворогу навколо Києва були створені нові потужні оборонні лінії.

"Саме під час головування Павлюка Київська область була повністю звільнена від російських окупантів. Одразу після цього розпочалася робота з відновлення інфраструктури регіону, зокрема розмінування території, розчищення завалів, відновлення дорожньої та критичної інфраструктури, повернення електропостачання, води та газу в будинки на територіях, що були під окупацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Павлюк змінив Олексія Кулебу на посаді голови Київської ОДА в березні, щоб посилити оборону Києва та Київської області. Павлюк командував Об'єднаними силами з липня 2021 року. Кулеба був призначений головою Гуманітарного штабу Київської області.

Зеленський призначив Кулебу головою Київської ОДА 8 лютого цього року. У 2005 році він був менеджером комунального підприємства Київської обласної ради "Київ-медіа", потім – аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України, старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», займався підприємництвом, у 2014 став помічником депутата Київської міськради на громадських засадах, у 2016 став радник гендиректора КП "Плесо", у 2018 очолив ТОВ Asper Естейт, у 2019 – ста вголовою Департаменту міського благоустрою КМДА. З січня 2021 - першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Імʼя Олексія Кулеби також часто лунало як можливого кандидата на заміщення посади голови КМДА, яке стане можливим після розділення повноважень мера та очільника київської міської адміністрації через ухвалення закону про столицю. Втім сам Кулеба від цього "відхрещувався" – у січні він говорив, що "розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було".