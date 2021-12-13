Закон про столицю буде розглянуто в Раді в "новому сезоні", - Арахамія

До закону про столицю у другому читанні подано багато правок народних депутатів.

Закон про столицю буде розглянуто у Верховній Раді в "новому сезоні". На ухвалення закону в цілому необхідно буде 3-4 дні.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив її голова Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Не було рішення не голосувати закон про столицю цього року. Це вийшло шляхом виключення, коли займалися пріоритезацією. Законопроєктами, які необхідно встигнути прийняти в цьому році. Залишився один тиждень (пленарний до нового року)", - заявив він.

Голова фракції додав, що до закону про столицю у другому читанні подано багато правок народних депутатів.

"Враховуючи кількість правок, у нас пріоритети по важливості законів. А також по часу розгляду у залі. І там потрібна достатньо велика кількість часу для розгляду в залі. Тому вирішили перенести", - підкреслив він.

Арахамія додав, що "почнемо новий сезон, побачимо. На нього необхідно виділити час. Три-чотири пленарних дні".

Нагадаємо, член профільного комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що у Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Водночас міська влада говорить, що закон відтерміновує вибори до районних рад і загрожує "управлінським хаосом".

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. Багато років мер очолював Київську міську державну адміністрацію.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішнім міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицю в другому читанні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу після засідання погоджувальної ради сьогодні повідомив, що законопроєкт "не переноситься, він готується відповідним комітетом". Стефанчук пообіцяв, що закон про столицю піде в зал, коли пройде підготовку поправок у комітеті. Він підтвердив інформацію співрозмовників LB.ua, що документи хочуть розглянути в січні.