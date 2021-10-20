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Комітет Ради підтримав законопроєкт про столицю до другого читання

Документ мають ухвалити ще цього року.

Комітет Ради підтримав законопроєкт про столицю до другого читання
Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав законопроєкт про столицю до другого читання.

Про це повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування народний депутат Віталій Безгін.

Нагадаємо, що законопроєкт №2143-3 ухвалили в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва буде вважатися головною посадовою особою територіальної громади Києва, він буде очолювати новий виконавчий орган - Київський магістрат й очолюватиме Київраду.

Голова Київської міськадміністрації, який призначається президентом, а не обирається на виборах, здійснюватиме нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування та матиме право припиняти їх рішення.

Раніше перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко заявляв, що закон про столицю ухвалять вже в листопаді-грудні, щоб він набув чинності до Нового року. У другому читанні документ можуть розглядати за спецпроцедурою, тобто депутати в залі голосуватимуть лише пріоритетні правки. Пріоритетність правок (їх до законопроєкту про столицю подано понад тисячу) визначає профільний комітет.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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