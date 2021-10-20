Кабмін призначив Олену Бояркіну виконувачкою обов’язків держсекретаря МВС

Кабінет міністрів призначив Олену Бояркіну виконувачкою обов’язків держсекретаря Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомила пресслужба МВС.

До цього Олена Бояркіна займала посаду директорки Департаменту державного майна та ресурсів МВС.

"У подальшому буде проведено конкурс на зайняття посади держсекретаря відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246", - запевнили у міністерстві.

Посаду державного секретаря при кожному міністерстві в Україні запровадили п’ять років тому. На відміну від міністрів, це державні службовці. В їхні обов'язки входить управлінням апаратом міністерства, розробка механізмів з реалізації ініціатив міністра, забезпечення наступності та інституційної пам'яті.