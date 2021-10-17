Помилки у санкційних списках: у Авакова стверджують, що йдеться лише про транслітерацію прізвищ

Міністерство внутрішніх справ часів Арсена Авакова нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку є "косметичними".

Про це заявив ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, передає УП.

Тракало зазначив, що озвучена напередодні інформація щодо так званого "переліку 108" не відповідає дійсності. За його даними, на засіданні 15 жовтня РНБО лише провела уточнення щодо правильності транслітерації (написання прізвища та імені латинськими літерами) прізвищ та дат народження поданих громадян.

Наприклад, №1 Єсін Єгор в англійській транслітерації по списку Yesin Yegor у нинішньому варіанті виправлений на Esin Egor (змінилися перша буква імені і прізвища в англ. транслітерації). Або №3 Лисенко Сергій – Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (додалася в прізвищі остання ще одна англійська літера i).

Тракало пояснює, що "злодії у законі" часто мають по кілька паспортів, де може відрізнятися навіть на одну літеру правопис прізвища або ж дата народження.

"У зв’язку з цим варто зазначити, що усі проєкти рішень на засідання РНБО – готуються апаратом РНБО. Після цього подані матеріали затверджує секретар Ради Нацбезпеки. Він же перед внесенням на розгляд – погоджує їх із президентом. І тільки після проходження усіх цих "формальностей", а насправді – складних і відповідальних етапів державної роботи кожного члена Ради нацбезпеки і оборони, куди, до слова, входять не якісь статисти, а генеральний прокурор, голова Служби безпеки України, голова Служби Зовнішньої розвідки, міністр оборони тощо, – проєкт рішення виноситься на розгляд членів РНБО. До речі, після затвердження на засіданні – рішення РНБО в дію своїм указом вводить саме президент", - пояснив Тракало.

Раніше в Офісі президента заявили, що зараз встановлюються обставини внесення до санкційного списку понад ста осіб, яких помилково "зарахували" до криміналітету, в тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю 15 жовтня сказав, що у санкційні списки контрабандистів і "злодіїв у законі" помилково внесли понад 100 осіб.

Проте згодом у коментарі Громадському Данілов пояснив, що це не так і до списку внесли 108 осіб не помилково, а з помилками у даних.

"Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені", - сказав Данілов та наголосив, що правоохоронців, які допустили помилки транслітерації, були покарані.

Утім, він додав, що серед більш ніж 650 осіб таки була одна, яка опинилась у переліку випадково і санкції щодо неї вже зняли. Хто це і чому її внесли до списку - з особистих мотивів чи через якусь конкретну помилку - Данілов не уточнив.

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Мехака Алексаняна.