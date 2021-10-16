У Києві невідомі обстріляли автобус, постраждав водій

У Дніпровському районі Києва невідомі обстріляли автобус і втекли. Про це повідомили у МВС.

“До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення, про те, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків стріляла в автобус. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі”, – йдеться у повідомлені.

Правоохоронці опитали свідків інциденту та провели огляд місця події.

Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовився.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб нападників.

Нагадаємо, 30 вересня у Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. На той момент у салоні авто був лише водій, який отримав поранення.

22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, було скоєно замах на помічника президента Сергія Шефіра. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де перебував Шефір, автоматну чергу. Три кулі влучили у водія політика, але сам він не постраждав.