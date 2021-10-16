У Києві водій вантажівки “МАН” наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомили столичні поліцейські.

Аварія сталася на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.

Як пише Суспільне, внаслідок аварії постраждав сценарист телерадіомовника Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе. Слідчі затримали керманича у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія.

За цим фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За погодженням з процесуальними керівниками слідчі готують водію повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у селі біля Мукачева автомобіль врізався в евакуатор і згорів. Внаслідок аварії загинуло четверо осіб: патрульний, прикордонник і дві дівчини.