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У Львові викрали дівчину і вимагали у її батька 2 млн євро

У злочині підозрюють трьох осіб, яких затримали.

У Львові поліцейські затримали групу зловмисників за підозрою у викраденні дівчини, за звільнення якої викрадачі вимагали 2 мільйони євро.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

“Повідомлення про викрадення людини надійшло у поліцію 14 жовтня близько 20.30. За словами заявника, жителя Червонограда, зловмисники викрали його 19-річну доньку у Львові, утримують її у невідомому місці та вимагають за звільнення дівчини два мільйони євро. Викрадачі також погрожували батькові, що він більше ніколи не побачить свою доньку, якщо не передасть їм вказану суму”, – йдеться у повідомленні.

До розкриття злочину були задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини на чолі з начальником Головного управління Національної поліції у Львівській області, генералом поліції третього рангу Олександром Шляховським.

“Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) встановили місце, де зловмисники утримували свою жертву - у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові. Після цього поліцейські звільнили дівчину та затримали викрадачів”, – повідомив Шляховський.

Зловмисники, троє мешканців Червонограда, затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Звільнена дівчина жива та неушкоджена – з нею працює психолог.

“За цим фактом слідчі поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до десяти років”, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні в Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному позбавленні волі та викраденні 19-річної дівчини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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