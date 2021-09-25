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В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який намагався викрасти 19-річну дівчину

Згідно з законодавством, підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який намагався викрасти 19-річну дівчину

В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у незаконному позбавленні волі та викраденні 19-річної дівчини

Про це повідомили у міській поліції.

“Про те, що на вулиці Михайла Грушевського невідомий силоміць посадив дівчину в автівку і поїхав геть, до поліції повідомили очевидці. За годину правоохоронці встановили автомобіль правопорушника та визначили його маршрут. А згодом затримали і самого зловмисника”, – йдеться у повідомленні.

Подія сталася ввечері 22 вересня. З’ясувалося, що дівчину викрав її колишній хлопець. 21-річний молодик вивіз дівчину на київську трасу, де, застосовуючи силу, зажадав відновити стосунки. У разі відмови хлопець пригрозив, що замкне потерпілу у якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина вдала, що погодилася, і тоді правопорушник повернувся в Одесу та висадив її на одній з вулиць міста.

“Фігурант – одесит, який вже має судимості за майнові злочини. Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі, йому інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень, що передбачено ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України”, – повідомив начальник слідчого відділу відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 Ярослав Клинч.

Згідно з законодавством, підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Харкова затримали жінку, яка разом з мешканцем Києва спланувала та інсценувала своє викрадення заради викупу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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