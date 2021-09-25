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Окупанти проводять на Донбасі масштабні мобілізаційні навчання з резервістами

Збори мають тривати до 8 жовтня.

Окупанти проводять на Донбасі масштабні мобілізаційні навчання з резервістами
Фото: ЕРА/UPG

Російське окупаційне командування розпочало масштабні мобілізаційні командно-штабні навчання із залученням цивільних сил та резервістів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомило Головне управління розвідки України Міністерства оборони.

“Російське окупаційне командування на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нарощує інтенсивність бойової підготовки у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в українській розвідці, відповідно до плану бойової підготовки Південного військового округу Збройних Сил Росії збори з резервістами цьогоріч проводяться у два етапи: підготовчий (21-25 вересня) і заліковий (4-8 жовтня).

Водночас під керівництвом російських інструкторів поводяться інтенсивні заняття у артилерійських, танкових, мотострілецьких, розвідувальних та інженерно-саперних підрозділах з виконанням стрільб з штатної зброї, водіння бойових машин та з розвідувально-диверсійної підготовки.

Нагадаємо, упродовж п’ятниці, 24 вересня у порівнянні з попередньою добою значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення на Донбасі. Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому два рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У четвер, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ЗСУ не було.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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