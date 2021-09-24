Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові чоловік не встиг на тролейбус, заліз на його дах і грав там на скрипці

Водій викликав наряд поліції. 

У Харкові чоловік не встиг на тролейбус, заліз на його дах і грав там на скрипці
скрипка

У Харкові чоловік не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинились двері, заліз на його на дах і грав на скрипці "для привернення уваги водія". Водій зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася 24 вересня близько 8:00 по проспекту Московському в Індустріальному районі. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на даху тролейбуса, який курсує за маршрутом вулиця 12 Квітня - мікрорайон "Горизонт", юнак грає на скрипці.

Чоловіка відвезли до поліцейського відділу, встановили його особу та опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків’янин.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше в Києві пасажири штовхали тролейбус, що зламався, і в'їхали у позашляховик.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також