У Харкові чоловік не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинились двері, заліз на його на дах і грав на скрипці "для привернення уваги водія". Водій зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія сталася 24 вересня близько 8:00 по проспекту Московському в Індустріальному районі. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на даху тролейбуса, який курсує за маршрутом вулиця 12 Квітня - мікрорайон "Горизонт", юнак грає на скрипці.

Чоловіка відвезли до поліцейського відділу, встановили його особу та опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків’янин.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, раніше в Києві пасажири штовхали тролейбус, що зламався, і в'їхали у позашляховик.