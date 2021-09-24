У Києві арештували ключового учасника схеми поставок вугілля з Донбасу в 2014-2015 роках

Слідство хоче вийти на тих, хто її санкціонував.

Печерський районний суд Києва арештував ключового учасника схеми поставок вугілля з Донбасу в 2014-2015 роках.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, не називаючи імені підозрюваного.

19 вересня видання Новини.Live заявило, що до Києва зі Стамбула в супроводі поліції привезли Сергія Кузяру, колишнього радника міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького (він же Натан Розенберг), а 22 вересня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський говорив телефоном з турецьким колегою Сулейманом Сойлу, щоб подякувати за повернення в Україну "нашого громадянина, який є важливим свідком у ряді кримінальних проваджень".

Джерела "Української правди" підтвердили, що арештовано саме Кузяру.

У 2014 році Кузяра невдало балотувався до Верховної Ради за списком "Сильної України".

За словами Венедіктової, в 2014-2015 роках арештований забезпечував поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та створював умови для укладання державним підприємством України прямих контрактів з терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР".

Вона розказала, що ця людина, маючи великий досвід у вугільному бізнесі, безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаженння вагонів, звітував "кураторам" цього процесу з українського та російського боку.

За час роботи цієї схеми державні підприємства заплатили за вугілля з окупованих районів близько 1,5 млрд гривень.

Тепер, шість років потому, чоловікові повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

"Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів в правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство", - заявила Венедіктова.

Нагадаємо, що у грудні 2014 року Україна почала купувати вугілля з шахт, які розташовані на територіях, захоплених бойовиками "ДНР" і "ЛНР", хоча генпрокурор Віталій Ярема попереджав, що це буде фінансування тероризму.

У 2015 році в Міненерго казали, що Україна закуповує на окупованих територіях 40 тисяч тонн вугілля в день.

У березні 2017 року Україна ввела транспортну блокаду ОРДЛО, після чого прямі поставки вугілля припинилися.