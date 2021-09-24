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Російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ЗСУ немає.

Російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Олена Максименко

Протягом минулої доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ЗСУ немає.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Так, у напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського окупанти здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік Новолуганського.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає", - йдеться у повідомленні.

Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 вересня окупанти 12 разів порушили режим тиші і поранили двох українських військових.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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