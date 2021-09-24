Російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ЗСУ немає.
Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Так, у напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Кримського окупанти здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік Новолуганського.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає", - йдеться у повідомленні.
Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, 22 вересня окупанти 12 разів порушили режим тиші і поранили двох українських військових.