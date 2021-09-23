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Окупанти на Донбасі стріляли в бік українських позицій з кулеметів та протитанкових гранатометів

Втрат серед українських захисників немає.

Окупанти на Донбасі стріляли в бік українських позицій з кулеметів та протитанкових гранатометів
Фото: EPA/UPG

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилась. Від початку доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед українських захисників немає.

"Українські захисники продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них двічі - застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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