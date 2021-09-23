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У Чернівецькій області під залізничною колією знову утворився провал - на тому ж місці, де й минулого разу

Поїзд Київ - Чернівці найближчим часом ходитиме в об'їзд через Тернопіль.

Біля села Мамалига Чернівецької області під залізничною колією знову утворилося провалля. Прірва утворилась на тому ж самому місці у ніч проти четверга, повідомляється в фейсбуці "Укрзалізниці".

Київський потяг, що їхав у Чернівці, перенаправили через Тернопіль і Заліщики.

Надалі й до стабілізації ситуації зі станом полотна відправка рейсу з обох кінцевих станцій відбуватиметься за розкладом. Але через об’їзд час поїзда в дорозі збільшиться орієнтовно на 2 години.

Нагадаємо, що попередній провал утворився 19 вересня.

Фото: УЗ

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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