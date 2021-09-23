"Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України".

Автомобіль помічника президента Сергія Шефіра обстріляли кулями угорського виробництва 7,62 калібру. Правоохоронці намагаються встановити, яким чином вони могли потрапити на територію України.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає РБК-Україна.

"Це калібр 7,62. Такі набої не випускають на території України, виробництва Угорщини. Ми намагаємося встановити можливі часові рамки їх ввезення в Україну та потенційних постачальників. Не виключаємо контрабандний шлях їх потрапляння в Україну", - розповів перший заступник голови МВС.

Єнін додав, що невідомий здійснював одиночні постріли. Загалом правоохоронці вилучили близько 20 гільз.

"Нами вилучено близько 20 гільз. 12 куль вразили автомобіль, 2 кулі вилучили з тіла потерпілого. Хотів би звернути увагу на те, що кулями пронизано фактично все тіло автомобіля... Ми вже підтвердили факт, що стрільба відбувалася одиночними пострілами", - зазначив він.

Речник МВС Артем Шевченко зазначив, що знайдені гільзи - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, наново збирали у Німеччині.

"Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі. Про них більш детально скажуть експерти, коли отримають на досліження те, що дістали лікарі з тіла, на щастя живого водія. А можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8. Тобто детальна балістична експертиза ще попереду. Але вже зараз очевидно, що боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Шевченко також розповів, що встановлено місце розташування стрільця - воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч. Також наразі допитано свідків - грибників, що були неподалік і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра.

"Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби - доволі подібні. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу. Сьогодні поліція і нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину", - додав речник МВС.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".

"Я думаю, що зараз у нас такої великої фундаментальної мафії немає... Вона ж у свій час перейшла у великі фінансові групи. Звинувачувати їх прямо не буду... Я думаю, що ми будемо чекати слідства", - сказав президент.