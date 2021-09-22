Російські найманці п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь

Від початку доби, 22 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля населених пунктів Водяне та Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17. Також поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.

Втрат серед українських захисників немає.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишаються незмінними", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС заявили, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.