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У Раді відкрили виставку "Життя на папері", присвячену онкохворим

Виставка складається з трьох інсталяцій - це три "кімнати" реальних домівок онкопацієнтів.

У Раді відкрили виставку "Життя на папері", присвячену онкохворим

У Верховній Раді відкрили виставку "Життя на папері", мета якої - привернути увагу до законопроєктів, що змінять життя онкопацієнтів.

Про це повідомила пресслужба організаторів.

Виставка складається з трьох інсталяцій -  це три "кімнати" реальних домівок онкопацієнтів. Вони виготовлені з паперу. У проєкті використали папір зі спогадами пацієнтів, статистикою та законами про онкозахворювання в Україні.

"Експозиція закликає замислитись над тим, що за купою папірців та сухою статистикою стоять історії людей, які щодня борються за своє життя. Щоб якомога більше пацієнтів отримали допомогу вдома, в Україні, нам потрібна допомога держави для розвитку програм ранньої діагностики, інфраструктури онкозакладів із сучасним оснащенням і системи державних закупівель. Ми не маємо можливості привести пацієнтів до Верховної Ради, але ми відтворили їхні кімнати з того самого паперу, на якому їхні долі, боротьба, перемоги та поразки", - розповів  організатор виставки, виконувач обов’язки директора Національного інституту раку Андрій Шипко.

Серед героїв, чиї історії лягли в основу виставки: жінка, що бореться з раком легені на четвертій стадії, 19-річний хлопець, що помер від рецидиву лімфоми, а також жінка, що поборола три види раку.

"Три історії об’єднує одна риса — усі герої мали значні труднощі з доступом до ефективного лікування, були вимушені купувати інноваційні препарати за кордоном чи брати участь у клінічних дослідженнях", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у день відкриття виставки, 21 вересня,  Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4662, який дозволяє купувати інноваційні лікарські засоби за рахунок державного бюджету за договорами керованого доступу.

 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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