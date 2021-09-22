«Водне» рішення РНБО: що має зробити місцева влада

Нещодавно, Президент України, своїм указом, увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан водних ресурсів України». Які обов’язки покладає рішення на об’єднанні територіальні громади у сфері водозабезпечення та водовідведення, розбирались екоактивісти громадської організації «Флора».

Фото: Віктор Бучинський Сміттєві затори на річках Закарпаття

Рішення РНБО «Про стан водних ресурсів України» стало результатом, розгляду комплексу питань, пов'язаних із викликами та загрозами національній безпеці України у сфері забезпечення водної безпеки держави. Члени РНБО звернули увагу на високий рівень ризиків для водних об'єктів. Зокрема ті, що зумовлені значним забрудненням та виснаженістю, недостатністю адаптаційних можливостей водогосподарської галузі до негативних процесів зміни клімату.

Окрім того, було визнано, що у абсолютній більшості, системи централізованого водопостачання та водовідведення мають незадовільний технічний стан, зношеність, недостатню розгалуженість та діють за застарілими технологіями водопідготовки.

Визнаючи необхідність своєчасного вирішення згаданих проблем, РНБО поклало обов’язки щодо виконання певних завдань на десять суб’єктів, які входять до системи виконавчих органів влади. Разом з тим, окремий блок завдань адресовано безпосередньо місцевим органам влади, які мають бути виконані у шестимісячний строк за участі органів місцевого самоврядування.

Оновити та/або затвердити регіональні та місцеві програми

Оновлення та затвердження регіональних та місцевих програм, присвячених питанням водозабезпечення, є одним з найбільш змістовніших завдань. Так, місцеві органи влади, мають передбачити заходи, спрямовані на екологічне оздоровлення річок та забезпечення водної безпеки територій. Водночас, у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, необхідно гарантувати – «забезпечення доступу населення до якісної питної води в достатній кількості, у тому числі шляхом упровадження колективних станцій (установок) доочистки питної води на системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення закладів дошкільної та загальної середньої освіти, закладів охорони здоров'я».

Такі вимоги є цілком виправданими та своєчасними. На це, в першу чергу, вказують результати аналізів води із централізованих та громадських джерел, здійснених, протягом 2021 року, громадською організацією «Флора». Екоактивісти, проаналізували близько 40 громадських джерел та воду із централізованих систем водопостачання у сімох об’єднаних територіальних громадах області. Виявилось, що абсолютна більшість проб не відповідала державним санітарним стандартам. Такі показники є насідком цілої сукупності причин. Серед яких, значна кількість водомереж, які потребують ремонту, а також зношеність та неефективність каналізаційних мереж. Приміром, за даними «Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2019 році», станом на початок 2020 року, у Кіровоградській області – 46.6% водомереж потребували заміни. При цьому лише 1.4% від потреби, були замінені, що є найменшим показником по країні. Також 48.3% насосів каналізаційних станцій підлягали заміні і лише 6.9% були оновлені. Окрім того, 32.6% каналізаційних мереж потребували заміни і лише 0.2% були замінені, що є одним з найменших показників по Україні. У І півріччі 2021 року, Держпродспоживслужба провела перевірку 83 водогонів Кіровоградської області. Виявилось, що два із трьох (66.3%) працювали з порушеннями, зокрема щодо технічного оснащення, організації водоохоронних заходів, водопідготовки та якості води, що постачається населенню. Майже кожен четвертий водогін (23%) доставляв воду з перевищеннями за санітарно-хімічними показниками.

Незважаючи на такі показники, у Кіровоградській області поки що не вживаються заходи по розробці регіональної програми, направленої на вирішення проблем із водозабезпеченням та вововідведенням. Відсутні такі місцеві програми і у багатьох об’єднаних територіальних громадах області. Водночас, є практика, коли громади прописують відповідні заходи у стратегічних документах, однак внаслідок недостатності коштів не виконують їх. Разом з тим, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан водних ресурсів України», ситуація має змінитись. Протягом найближчих шістьох місяців місцеві державні адміністрації та об’єднані територіальні громади Кіровоградської області, мають оновити або розробити, в разі їх відсутності, регіональні та місцеві програми, направлені на забезпечення населення доступом до чистої питної води та ефективної системи водовідведення.

Залучити інвестиції для модернізації систем водопостачання та водовідведення

Останній пункт рішення також адресовано місцевим органам влади. За участі органів місцевого самоврядування, вони мають «ужити додаткових заходів щодо реалізації інвестиційних проектів з модернізації систем централізованого питного водопостачання та водовідведення». Незважаючи на те, що це завдання виявилось у самому кінці документу, його важливість важко переоцінити адже місцеві громади потребують значних коштів для розвитку та оновлення вищезгаданих систем. Місцеві бюджети не в змозі виконати весь обсяг робіт. Приміром, «Стратегічний план розвитку Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2025 роки», визначає, що на «реконструкцію очисних споруд каналізаційної мережі» необхідно - 11000000,00 грн. Захід мав бути виконаний протягом 2018-2020 років. Однак, виявилось, що такі кошти є завеликими для бюджету громади.

Разом з тим, залучення інвестиційних та державних коштів на місцевий рівень не можливо без якісного та виваженого планування. Тому для місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування Кіровоградської області необхідно розпочати роботу по підготовці ґрунтовних та якісних регіональних та місцевих програм щодо забезпечення населення доступом до чистої питної води та водовідведення.

Найближчим часом, ГО «Флора», розпочне ініціювання робочих зустрічей по підготовці таких планів в деяких об’єднаних громадах Кіровоградської області.