Мінрегіон: в Україні проведуть інвентаризацію водних і лісових ресурсів, а також об’єктів комунальної та держвласності

В Україні проведуть інвентаризацію водних та лісових ресурсів, а також об’єктів державної і комунальної власності, що розташовані на території тергромад. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час наради з представниками міністерств і облдержадміністрацій, повідомили в пресслужбі Мінрегіону.

Нарада відбулася щодо виконання рішення РНБО "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади". В заході взяли участь представники Міндовкілля, Держгеонада, ДПС, Держгеокадастру, Мін’юсту, Мінекономіки, Мінагрополітики, Фонду Держмайна, Держводагентства та Держлісагенства.

"Згідно з інформацією від Міндовкілля, Держводагентства та Держлісагентства щодо об’єктів поверхневих вод, основних характеристик лісництв та територій, яку вони займають, наразі виникла необхідність проведення ретельної системної роботи для отримання достовірної інформації про такі об’єкти та здійснення заходів з їх оцифровування", – зазначив Олексій Чернишов.

Його заступник В’ячеслав Негода наголосив, що "задача наразі – скоординувати роботу, створити дорожню карту по кожному напрямку та визначити терміни виконання. Для цього ми повинні з’ясувати, які є проблеми, і що потрібно зробити на рівні центральної влади".

За підсумками наради учасники погодили рішення щодо створення комісій на регіональному рівні із залученням представників галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Нараду провели за дорученням прем’єр-міністра Денис Шмигаля з метою організації виконання завдань рішення РНБО від 15 квітня 2021 "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року №180/2021.