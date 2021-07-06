Міжнародні військові навчання "Три мечі" вперше пройдуть в Україні

Навчання за участю військових з Польщі, Литви та США проведуть на Львівщині.

У липні в Україні відбудуться багатонаціональні військові навчання “Три мечі-2021” за участю військових з чотирьох країн. Такі навчання проведуть в Україні вперше.

Про це інформує пресслужба Генштабу Збройних Сил України.

"17-30 липня 2021 в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудуться Багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького “Три мечі 2021"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, “Три мечі 2021” - це багатонаціональні навчання, які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах.

У навчаннях візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин із 4 країн - Литовської Республіки, Республіки Польща, України та Сполучених Штатів Америки.

Від України до навчань буде залучено підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Вперше ці навчання будуть проведені в Україні, вони є продовженням партнерської програми міжнародної військової співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною", - зазначають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, на 2021 рік заплановано вісім маневрів за участю збройних сил інших держав.

До 10 липня тривають навчання "Сі Бриз", які цього року є наймасштабнішими за понад 20 років.