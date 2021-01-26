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Рада дозволила іноземним військовим приїхати на навчання в Україні

На 2021 рік заплановано вісім маневрів за участю збройних сил інших держав.

Рада дозволила іноземним військовим приїхати на навчання в Україні
Фото: mil.gov.ua

Верховна Рада 26 січня підтримала законопроект №4499 який дозволяє іноземним військовим брати участь у навчаннях на території України.

За це проголосували 325 народних депутатів.

Цього року планується вісім навчань за участі іноземних військових, в тому числі "Репід Трайдент", "Козак Мейс", "Сі Бриз", "Ріверайн", "Воріер Вотчер", "Сільвер Сейбер", "Три мечі" та багатонаціональне навчання без назви з підготовки підрозділів збройних сил.

Витрати на навчання передбачають 38,6 млн гривень з боку України і фінансову підтримку інших держав.

Такі законопроєкти приймаються Верховною Радою щорічно.

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