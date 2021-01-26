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НАБУ підготувало до суду справу про хабар колишнього голови Чернівецької облради

Мунтян нібито взяв 180 тисяч доларів.

НАБУ підготувало до суду справу про хабар колишнього голови Чернівецької облради
Фото: molbuk.ua

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи проти колишнього голови Чернівецької облради Івана Мунтяна та місцевого бізнесмена Юрія Кушніра.

На сайті НАБУ повідомили, що в понеділок, 25 січня, підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження перед тим, як обвинувальний акт піде до суду.

За версією слідства, у липні 2019 року Мунтян попросив у підприємця 400 тисяч доларів за сприяння в передачі в оренду бальнеологічного санаторію "Брусниця" в Кіцманському районі. Потім вони зійшлися на сумі в 200 тисяч доларів.

Майно місцевої громади можуть передати в довгострокову оренду тільки на відкритому конкурсі та згоди облради. У випадку з санаторієм "Брусниця" інвестор мав протягом перших п'яти років інвестувати 22 млн гривень у його розвиток і платити 81 тисячу гривень щомісячно. Після завершення оренди санаторій міг перейти в приватну власність.

23 серпня 2019 року комісія облради визнала переможцем конкурсу з оренди "Брусниці", зареєстровану підприємцем під цей цей конкурс, а у жовтні сесія облради з четвертого голосування за наполяганням Мунтяна віддала санаторій в оренду.

За версією слідства, за свої послуги протягом серпня-жовтня 2019 року Мунтян отримав 180 тисяч доларів, а вже в лютому 2020 року йому повідомили про підозру.

Мунтяна підозрюють за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабаря), а бізнесмена - за ч. 4 ст. 369 КК (давання хабаря).

Фото: НАБУ

Нагадаємо, Іван Мунтян очолював Чернівецьку обласну раду в 2016-2020 роках.

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