Вітренко на фракції "Слуга народу" публічно не відмовився від премії в $4 млн, - джерела

Вітренко відкрито сказав, що не відмовиться від премії ні за яких умов.

Кандидат на пост віце-прем'єра з питань енергетики Юрій Вітренко на фракції "Слуга народу" не погодився з пропозицією депутатів відмовитися від премії в $4 млн за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі. Але голоси за його призначення першим віце-прем'єром в Раді будуть. На фракції був "не святковий настрій", президенту подарували історичні книги і Євангеліє.

Про це LB.ua повідомили джерела з фракції "Слуга народу" за підсумками засідання в КВЦ "Парковий" за участю президента Володимира Зеленського і в.о.міністра з питань енергетики Юрія Вітренка.

"На фракції ми заслухали Юрія Вітренка. Були до нього різні питання. Головна претензія, озвучена публічно, стосувалася премії Вітренка. Було поставлено пряме запитання: як в країні, де пенсія 1700 грн, людина отримує премію в $4 млн? Поставили питання: чи готовий Вітренко публічно відмовитися від такої премії? На що він відкрито сказав, що не відмовиться від премії ні за яких умов. Більше того, він зазначив, що навпаки премія — це показник того, який він професійний менеджер", - розповіло джерело з фракції.

"Думаю, що за нього проголосують. В умовах ситуації з тарифами і проблемами в енергетиці він показав, що ефективний менеджер. З великою часткою ймовірності і швидше за все фракція підтримає його призначення", - розповів один з учасників засідання.

У той же час, інший співрозмовник підтвердив, що у фракції поки що йде збір підписів перед голосуванням за Вітренка на пост першого віце-прем'єра з питань енергетики. Саме голосування може відбутися вже в середу-четвер.

Також на фракції обговорювалося питання з санкціями США щодо народного депутата "Слуги народу" Олександра Дубинського.

"Розмова президента Володимира Зеленського з Олександром Дубинським дійсно була жорсткою. Президент заявив, що вважає за доцільне вихід Дубинського з фракції. На що Дубинський пригрозив, що за ним тоді вийдуть ще 30 депутатів. Мовляв, за ним підуть лідери думок у фракції".

Ще одне джерело додало, що "був не зовсім святковий настрій, але президента вітали з днем народження. Дарували в основному книги. Хтось дарував історичні книги, хтось подарував Євангеліє. Кожен дарував від себе. Були закуски, кава. Шампанського не бачив. Поїхав раніше", - розповів нардеп.

Зазначимо, що у КВЦ "Парковий" сьогодні ввечері відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом України Володимиром Зеленським та в.о. міністра енергетики Юрієм Вітренком.

Одне з ключових питань засідання - про призначення першим віцепрем’єром з питань енергетики Юрія Вітренка. Парламентарі також мали на меті заслухати нардепа Олександра Дубінського щодо введення проти нього санкцій США.

Нагадаємо, у 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.

Решту премії мали виплатити після стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. Тоді він становив 2,6 млрд доларів.

Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року.

16 грудня 2020 року Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату колишньому виконавчому директору НАК Юрію Вітренку премії в розмірі 4 млн доларів США за результати спору у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом" у справі про транзит газу.

Мирова угода, підписана між “Нафтогазом” та Вітренко, передбачає у якості погашення боргу передачу менеджеру держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років.