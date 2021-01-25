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"Нафтогаз" відклав публікацію ціни на газ за січень для виробників тепла

Публікацію відклали до завершення поточних перемовин між державними органами, Нафтогазом, місцевою владою та виробниками тепла.

"Нафтогаз" відклав публікацію ціни на газ за січень для виробників тепла
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз України" тимчасово відклав публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО). 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що публікацію відклали до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та НАК.

"Про відновлення публікації та про оприлюднення ціни газу на січень 2021 року для виробників теплової енергії ми повідомимо щойно переговори будуть завершені", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін цін на європейських газових хабах. Відповідно до постанови, НАК має оприлюднити ціну після 22 січня виходячи з цін газу в період з 1 по 22 січня.

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Втім, уряд не вніс підприємства теплокомуненерго до постанови про введення граничної ціни газу.

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