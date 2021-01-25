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Корупціонери в енергетиці блокують виплату боргів "зеленим" інвесторам, - Тинний

16 грудня НКРЕКУ відправило "Гарантованому покупцеві" "настанову" з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

Корупціонери в енергетиці блокують виплату боргів "зеленим" інвесторам, - Тинний

Корупціонери, які заробляють на різних схемах на ринку електроенергії, за допомогою чиновників блокують зобов'язання України виплатити борги інвесторам у відновлювану енергетику. Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.

"Нам щомісяця недоплачують якісь кошти. Влітку підписали з урядом меморандум, ось я особисто чотири рази разом з колегами зустрічався з прем'єр-міністром. Суть меморандуму була така - нам знизили тарифи, ми натомість обіцяли не судитися, якщо на ринку відновиться стабільність, будуть постійні оплати, але, на жаль, цього так і не відбулося ", - сказав Тинний.

За його словами, Кабмін і прем'єр-міністр порушили всі свої обіцянки, які були дані в серпні місяці в процесі численних переговорів з іноземними та українськими інвесторами.

"Не припинилася корупція, не припинилася договірна торгівля. На ринку постійно вимиваються гроші, інвестора в поновлювану енергетику постраждали. 40% боргів до нового року не погашено", - зазначив він.

Тинний повідомив, що ключова проблема криється в діях Нацкомісії з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Їх функція - бути незалежним і встановлювати тарифи, які дозволять забезпечити стабільність на ринку. Це саме те, чого вони не роблять. Взагалі. А регулятор в тому вигляді, в якому він є він безглуздий і ганебний", - обурився Тинний.

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКУ вирішило затвердити постанову, яке заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКУ відправило "Гарантованому покупцеві" "настанову" з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКУ усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКУ виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроект №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела їх погашення перед ними боргів.

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