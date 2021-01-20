Енергоатом, Укргідроенерго, Нижньодністровська ГЕС і три ТЕЦ перейшли в управління Кабміну

Доручено розробити рішення про передачу уряду управління компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку".

За дорученням президента України управління над "Енергоатомом", "Укргідроенерго", Нижньодністровською ГЕС та трьома теплоелектроцентралями переходять безпосередньо до Кабінету міністрів.

Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні 20 січня.

"Воно стосується виконання Третього енергопакета ЄС у частині розмежування операторів системи передачі, виробників та постачальників електричної енергії", - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас Мінекономіки, Міненерго та Мінфін повинні розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку".

"Ці рішення є вкрай важливими та сприятимуть подальшій інтеграції України до європейського співтовариства", - наголосив глава уряду.

Раніше повідомляли, що тимчасовий в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує Кабміну передати державні пакети акцій ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", АТ "Магістральні газопроводи України", АТ "Укртранснафта" і ВАТ "Кіровоградгаз" Міністерству енергетики України. В "Укртранснафті" назвали це незаконним.

Нагадаємо, що в січні національна енергетична компанія "Укренерго" підписала три кредитні договори з державними банками "Укрексімбанк", "Ощадбанк" та АБ "Укргазбанк" на 10,25 млрд гривень для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", яка утворилася протягом восьми місяців 2020 року.