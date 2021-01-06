"Укренерго" взяло в кредит 10 млрд гривень для виплати боргів

НЕК підписала три кредитних договори з державними банками - "Укрексімбанком", "Ощадбанком" та "Укргазбанком".

Національна енергетична компанія "Укренерго" підписала три кредитних договори з державними банками "Укрексімбанк", "Ощадбанк" та АБ "Укргазбанк" на 10,25 млрд гривень для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", яка утворилася протягом восьми місяців 2020 року.

Про це повідомляється на сайті "Укренерго".

Голова правління НЕК Володимир Кудрицький зазначив, що ці кредити дозволять в короткий термін покращити ситуацію із виконанням ПСО, а відповідно - стабілізувати фінансове становище "Укренерго".

"Адже основна причина негативного фінансового результату Укренерго у 2020 році - саме нестача коштів на розрахунки з «Гарантованим покупцем». Водночас розстрочення виплат по кредитам дозволить розтягнути в часі фінансове навантаження на учасників ринку, що сплачують тариф на передачу", - сказав він.

Згідно з розрахунками ДП "Гарантований покупець", загальна заборгованність "Укренерго" - біля 30,8 млрд гривень.

Фото: ДП "Гарантований покупець"

Фото: ДП "Гарантований покупець"

В "Укренерго нагадали, що НКРЕКП затвердила тариф на передачу у 2021 році на рівні 293,93 грн/МВт/год (без ПДВ).

"Ця сума дозволяє покрити всі витрати у поточному році лише за умови вжиття антикризових заходів, які передбачалися для зменшення витрат на фінансування спецобов’язків, покладених на компанію. При цьому в тарифі на передачу витрати на основну діяльність Укренерго майже не змінилися і склали 85,05 грн на 1 МВт/год, тоді як витрати на ПСО склали вдвічі більше - 208,88 грн на 1 МВт/год", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Кабмін прийняв постанову про надання держгарантій за кредитами, які "Укренерго" мало залучити у держбанків на суму до 11,3 млрд грн для погашення заборгованості перед держпідприємством "Гарантований покупець". В Міненерго заявляли, що "Укренерго" необхідно залучити під держгарантії 11,3 млрд грн для розрахунків з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел і державною генерацією.

31 грудня НКРЕКП погодила договори про отримання кредитів НЕК "Укренерго" у трьох банках на погашення боргів перед виробниками електроенергії.

У держбюджеті на 2021 рік передбачено право Кабміну надавати для "Укренерго" держгарантії по кредитам на суму до 24 млрд грн.

З 1 січня 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі.