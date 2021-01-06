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"Нафтогаз" купив Юзівську нафтогазову ділянку за 15 млн доларів

Угода була укладена за оціночною вартістю підприємства.

"Нафтогаз" купив Юзівську нафтогазову ділянку за 15 млн доларів
Юзовское месторождение сланцевого газа
Фото: biz.liga.net

Голова правління НАК "Надра України" Тарас Кузьмич повідомив, що за придбання 100% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська" НАК "Нафтогаз" заплатив 15 млн доларів США (близько 420 млн гривень). 

Про це Кузьмич заявив в інтерв'ю Nadra.info

За його словами, угода була укладена за оціночною вартістю підприємства.

"15 млн доларів... Але при цьому сума коштів, які "Нафтогаз" сплатить за “Надра Юзівська”, - це не всі його витрати, там ще багато інвестиційних зобов’язань", - сказав Кузьмич.

"Надра Юзівська" володіє спеціальним дозволом на Юзівську ділянку до 2063 року.

16 грудня Кабмін дозволив "Нафтогазу" придбати Юзівську нафтогазоносну площу.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. На родовищі можна видобувати до 20 млрд куб. м газу на рік.

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