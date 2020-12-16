Кабмін дозволив "Нафтогазу" придбати Юзівську нафтогазоносну площу

За словами Шмигаля, це важливий крок для енергетичної незалежності України.

Кабінет міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз" придбати Юзівську нафтогазоносну площу.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Рішення Кабміну передбачає купівлю "Нафтогазом" всієї 100%-ої частки у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська", що зараз належить НАК "Надра України" та одній з її "дочок". Угоду мають затвердити до 23 грудня.

"Україна збільшує видобуток газу. Сьогодні ми ухвалили рішення, яке дозволяє НАК "Нафтогаз" придбати Юзівську нафтогазоносну площу. Це велике та перспективне родовище вже не один рік практично простоює, а держава втрачає можливості для отримання прибутку та збільшення видобутку газу", - написав глава уряду.

За його словами, це важливий крок для енергетичної незалежності України.

Нагадаємо, що "Надра Юзівська" була створена у 2012 році для розробки Юзівського родовища газу. Її партнером спершу був Shell, але у 2015 році американська компанія вийшла з проєкту через війну на Донбасі.

Новим інвестором на конкурсі вибрали раніше невідому компанію Yuzgaz B.V., але Кабмін відмовився затвердити результати цього відбору.

Після того, як компанія Yuzgaz пішла з позовами до суду (та виграла всі інстанції), "Надра України" та її дочірня компанія "Укрнаукагеоцентр" викупили 10% нерозподіленої частки в "Надрі Юзівській", які мали відійти інвестору. Так "Надра України" сконцентрували 99% капіталу "Надра Юзівська" (доти було 90%), а "Укрнаукагеоцентр" - 1%.

В кінці 2018 року Кабмін схвалив передачу 90% прав і обов’язків "Надра Юзівська" в угоді про розподіл продукції по Юзівській площі на користь компанії Yuzgaz B.V. з інвестором-оператором проекту в особі словацької компанії Nafta. Ще через рік керівник Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що Nafta відмовилася від проєкту.

В середині грудня 2020 року стало відомо, що контрольну частку в ТОВ "Надра Юзівська" купить "Нафтогаз України". АМКУ розпочав розгляд справи про концентрацію, у рамках якої "Нафтогаз" отримає можливість добувати вуглеводні на Юзівській площі.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей.