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"Нафтогаз" купив власника ліцензії на розробку Юзівського газового родовища

АМКУ розпочав розгляд справи про концентрацію.

"Нафтогаз" купив власника ліцензії на розробку Юзівського газового родовища
Фото: UA Energy

НАК "Нафтогаз України" придбав понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська", що належить НАК "Надра України".

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Зазначається, що АМКУ розпочав розгляд справи про концентрацію, у рамках якої "Нафтогаз" отримає можливість добувати вуглеводні на Юзівській площі.

"Водночас, наявна в матеріалах заяви інформація дає підстави вважати, що зазначена концентрація за формою є вертикальною інтеграцією суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність із видобутку сировини (нафти і газу), виробництва та реалізації готової продукції. "Нафтогаз" має можливість посилити ринкову владу за рахунок збільшення обсягів власного видобутку природного газу та нафти, що може призвести до суттєвого обмеження конкуренції на ринках газу та нафти", - йдеться в повідомленні АМКУ.

У зв'язку з цим Комітет почав збирати інформацію, яка може вплинути на ухвалення рішення про концентрацію.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2015 року компанія "Надра Юзівська" оголосила конкурс із залучення інвестора для розробки Юзівської площі. Переможцем була оголошена Yuzgaz B. V. (Нідерланди).

У серпні 2017 року "Надра України" викупила 100% власника ліцензії на Юзівську площу.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей.

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