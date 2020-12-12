У Пенсійному фонді пояснили, як отримати карантинні 8 тисяч гривень

Пенсійний фонд України оприлюднив пам’ятку для отримання одноразової виплати 8 тисяч гривень відповідно до закону, ухваленого Радою 4 грудня. Заявку можна подати до 21 грудня включно на порталі "Дія" або через мобільний застосунок "Дія".

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Право отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають:

наймані працівники, які:

на 10 грудня 2020 року працюють за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність якого була тимчасово зупинена внаслідок запровадження карантину;

середня заробітна плата яких за третій квартал 2020 року не перевищує тридцять тисяч гривень на місяць;

фізичні особи – підприємці, які:

на 10 грудня 2020 року зареєстровані 3 місяці і більше як фізичні особи – підприємці, та у 2020 році сплатили ЄСВ за себе не менше ніж за 3 місяці;

не є одночасно фізичною особою – підприємцем та найманим працівником.

Строки звернення за виплатою. Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 р. включно.

Порядок звернення за виплатою. Заява для отримання одноразової допомоги застрахованим особам заповнюється виключно в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Порядок отримання послуги на порталі Дія:

Знадобиться кваліфікований електронний підпис для авторизації у порталі.

Зареєструватися чи авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі “Послуги” обрати “Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам”.

Дія автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Необхідно підтвердити поточне місце роботи. Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. УВАГА – отримати кошти можна лише на особистий рахунок.

Перевірити та надіслати заповнену заяву.

Очікувати повідомлення про зарахування виплати в банк.

Порядок отримання послуги у застосунку Дія:

Завантажити застосунок Дія.

Авторизувати у застосунку через свій Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

У розділі “Послуги” натиснути “Отримати допомогу”. Дія автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам отримання допомоги.

Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN.

Очікувати сповіщення про опрацювання заяви.

У разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню.

Рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги буде розміщено на вебпорталі Пенсійного фонду Україниіз одночасним SMS повідомленням, за наявності мобільного номеру телефону.

Нагадаємо, з 14 грудня до 21 грудня підприємці зможуть подати електронну заяву на отримання 8 тис. гривень одноразової державної допомоги через посилення карантину.