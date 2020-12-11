​Шістьох виробників молочної продукції оштрафовано на 111,5 млн грн за несправжні масло і сир

Антимонопольний комітет наклав штрафи на шістьох українських виробників через підроблювання молочної продукції, загальною сумою на понад 111,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що низка виробників виготовляла суміші з невідомими складниками та називала таку продукцію "маслом".
"Окремі ж бізнесмени вдавалися до заміни молочних жирів рослинними й у іншій продукції. Зокрема, Комітет виявив невідповідність жирів у складі твердих сирів", - повідомляють в АМКУ.
Такі "немасло" та "несир", окрім магазинів та ринків, могли потрапляти у школи, дитсадки, інтернати, лікарні, пансіонати, ВНЗ.
У Комітеті нагадали, що з точки зору закону, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити жири та білки немолочного походження. При наявності будь-яких інших жирів, крім молочних, така продукція вже не може називатися ані "сиром", ані "маслом".
Відтак штрафи наклали на:
- ДП "Старокостянтинівський молочний завод" (Хмельницька обл.) - майже 85 млн грн;
- ТОВ "Деражнянський молочний завод" (Хмельницька обл.) - 9,5 млн грн;
- ТОВ "Вівальді Д" (Дніпропетровська обл.) - 7 млн грн;
- ТОВ "Інтер-мол" (Дніпропетровська обл.) - 4 млн грн;
- ТОВ "ОМПК «Славія»" (Сумська обл.) - 3,5 млн грн;
- ТОВ "Іва-арт" (Івано-Франківська обл.) - 2,8 млн грн.
У АМКУ також зазначили, що деякі з цих виробників вдаються до виготовлення неякісної продукції не вперше.
Нагадаємо, АМКУ оштрафував аптеку за продаж препарату "Антикоронавірус".