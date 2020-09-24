Згідно з опитуванням, у покупців виникало враження, що він має профілактичні або лікувальні властивості.

Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу".

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький

Він наголосив, що згідно з опитуванням, при покупці препарату, на етикетці якого є позначення "Антікоронавірус", у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.

"Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Так і називався "Антикоронавірус". Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилась в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою "Антикоронавірус" - є", - написав Хмельницький.

"Звісно, це була свідома омана людей. Звісно, ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф - 30 тис. гривень. І пляма на репутації", - додав голова відділення АМКУ.

Фото: tyzhden.ua

Нагадаємо, британські вчені вважають, що недорогий і доступний препарат дексаметазон може допомогти врятувати життя багатьох тяжкохворих пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус.