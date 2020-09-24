Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації (оновлено)
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
Американські військові літаки CV-22B Osprey здійснили політ над Києвом
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
США, Канада і Британія не визнали Лукашенка президентом (оновлено)
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
«Об’єднані зусилля-2020»: всеохоплююча оборона, нова техніка та всебічна західна підтримка
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

АМКУ оштрафував аптеку за продаж препарату "Антикоронавірус"

Згідно з опитуванням, у покупців виникало враження, що він має профілактичні або лікувальні властивості.

АМКУ оштрафував аптеку за продаж препарату "Антикоронавірус"
www.amc.gov.ua

Антимонопольний комітет України оштрафував власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу".

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький

Він наголосив, що згідно з опитуванням, при покупці препарату, на етикетці якого є позначення "Антікоронавірус", у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.

"Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Так і називався "Антикоронавірус". Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилась в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою "Антикоронавірус" - є", - написав Хмельницький.

"Звісно, це була свідома омана людей. Звісно, ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф - 30 тис. гривень. І пляма на репутації", - додав голова відділення АМКУ.

Фото: tyzhden.ua

Нагадаємо, британські вчені вважають, що недорогий і доступний препарат дексаметазон може допомогти врятувати життя багатьох тяжкохворих пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також