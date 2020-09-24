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Число інфікованих коронавірусом у світі перевищило 32 млн осіб

Одужали більш ніж 23,6 млн людей.

Число інфікованих коронавірусом у світі перевищило 32 млн осіб
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 24 вересня підтверджено понад 32 млн випадків зараження коронавірусом. Побороти недугу вдалося більш ніж 23,6 млн людей.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

Так, у світі виявлено 32 097 561 випадків COVID-19, зокрема 981 968 - летальних, одужали 23 680 153 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 139 553), Індія (5 732 518), Бразилія (4 627 780) та Росія (1 122 241). Україна залишається на 25 місці із 184 734 інфікованими ковідом.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (206 593), Бразилії (139 065), Індії (91 173) та Мексиці (74 949).

Наразі кількість пацієнтів, що перебувають у критичному стані через хворобу, становить 1% від загальної кількості активних випадків.

Станом на 22 вересня продовжують хворіти на коронавірус 7 435 440 людей у світі.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, померли ще 63 людини, одужали - 1 769.

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