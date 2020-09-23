Зеленський назвав причини спалахів коронавірусу в Україні

На думку президента, люди втомилися від карантину та емоційної напруги.

За словами президента України Володимира Зеленського, причиною зростання кількості заражень коронавірусом в Україні є те, що люди втомилися від загрози COVID-19, карантину та постійної емоційної напруги.

Таку думку він висловив у інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny напередодні офіційного візиту до Словаччини. Текст інтерв'ю перекладений Офісом президента.

"Люди дуже хочуть повернутися до звичного життя. Найбільше спалахів спровоковано на вечірках, концертах, весіллях, у клубах, під час релігійних обрядів", - заявив президент.

Він зазначив, що на початку карантину вдалося не допустити великого удару пандемії.

"Важливо, щоб вакцину винайшли якнайшвидше і щоб ми всі, працюючи разом і допомагаючи один одному, розробляли загальноєвропейські відповіді на негативні наслідки пандемії", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що рекордною добовою захворюваностю для України є показник 16 вересня - 3548 нових інфікованих.

За словами міністра охорони здоров'я, максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, складає 50-52 000. Нині виділено вже 36 000, МОЗ хоче збільшити цю кількість ще на 16 тис. Докладніше про це читайте у інтерв'ю LB.ua з очільником МОЗ.

30 липня міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді з президентом Зеленським доповів, що головною причиною зростання кількості інфікованих коронавірусом на заході України, особливо в селах, є богослужіння.

У відповідь на це Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала керівництво МОЗ припинити практику узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти, натомість зосередивши увагу на впровадженні ефективніших заходів для зменшення ризику зараження українців у місцях найактивніших соціальних контактів.