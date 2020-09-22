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"Укрзалізниця" відновила посадку на двох станціях з "червоної зони"

Таке рішення вчора, 21 вересня, ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Укрзалізниця" відновила посадку на двох станціях з "червоної зони"
Фото: ucraine.info

З 22 вересня 2020 року "Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів на станціях Ніжин та Носівка, які знаходяться у "червоній зоні" за темпами поширення COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зазначається, що таке рішення вчора, 21 вересня, ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відтепер пасажири можуть придбати квитки із Ніжина та Носівки на поїзди сполученням:

  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №774 / 773 Київ - Шостка;
  • №779 / 780 Суми - Київ, Вінниця;
  • №786 / 785 Київ - Шостка.

Адаптивний карантин діє в Україні з 1 серпня. Міста та регіони, за рішенням урядової комісії ТЕБ та НС, ділять на червону (найсуворіші обмеження), помаранчеву, жовту та зелену зони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня ухвалив зміни до постанови про карантин з одноденним доопрацюванням. Більшість з них стосуються "червоної" та "помаранчевої" зон, що передбачають найбільш суворі обмеження.

Рішення про необхідність зміни норм карантину було ухвалено після зустрічі голови МОЗ з мерами українських міст. 

На початку серпня мер Тернополя Сергій Надал попередив, що не посилюватиме карантин в місті, попри віднесення міста до червоної зони поширення коронавірусу.

Також міська влада Луцька заявила, що не збирається зупиняти громадський транспорт, закривати дитсадки та виконувати інші вимоги, які передбачені для регіонів із червоної зони.

Мер Франківська заявив, що місто відкриє школи і дитсадки, навіть якщо Київ повторно віднесе його до червоної зони.

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