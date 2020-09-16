Кабмін вніс зміни до постанови про карантин – у "помаранчевій" зоні послаблюються обмеження

Тепер відносити регіон до "червоної" зони можна тільки спільним рішенням регіональної та урядової комісій ТЕБ та НС.

Кабінет міністрів на засіданні 16 вересня ухвалив зміни до постанови про карантин з одноденним доопрацюванням. Більшість з них стосуються "червоної" та "помаранчевої" зон, що передбачають найбільш суворі обмеження

Зокрема, для віднесення регіону чи міста до карантину тепер буде враховуватися не тільки рішення урядової комісії ТЕБ та НС, а й регіональної.

Окрім цього, червоний рівень захворюванності буде встановлюватися у разі перевищення більш ніж у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на коронавірус в регіоні чи місті. Зараз для червоної зони регіон повинен мати завантаженість ліжок понад 70% протягом 5 днів поспіль. Також враховується середня кількість тестувань на ковід та рівень нових хворих на 100 тис. населення.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, передбачені такі зміни:

Червоний рівень встановляється за спільним рішенням державної та регніональної комісії ТЕБ та НС у разі завантаженості більше 75% ліжок регіону 5 днів підряд, перевищення середнього рівня більш ніж у 5 разів.

у разі завантаженості більше 75% ліжок регіону 5 днів підряд, перевищення середнього рівня більш ніж у 5 разів. Протиепідемічні обмеження та їхня кількість визначатиметься спільним рішенням урядовою та регіональною ТЕБ та НС. Може бути одномоментне закриття усіх сфер, або поступове обмеження тих сфер, які впливають на підвищення захворюванності.

Заборонятимуть відвідування закладів дошкільної та середньої освіти у зеленому, жовтому та помаранчевому рівні у разі, якщо на самоізоляцію через контакт з хворим відправлено більше 50% класів.

Повна заборона закладів освіти на території з червоним рівнем ухвалюється тільки спільним рішенням урядової та регіональної ТЕБ та НС.

У "помаранчевих" регіонах на вході до закладів обов'язкове розміщення інформації про загальну кількість площі закладу та допустиму кількість відвідувачів.

У "помаранчевому" регіоні дозволяється перевозити громадським транспортом пасажирів за кількістю сидячих місць, а не 50% від них, як раніше.

а не 50% від них, як раніше. Кінотеатрам, театрам та іншим закладам культури у помаранчевому регіоні можна працювати із заповненістю більше 50%.

Нагадаємо, що рішення про необхідність зміни норм карантину було ухвалено після зустрічі голови МОЗ з мерами українських міст. Адаптивний карантин діє в Україні з 1 серпня. Міста та регіони, за рішенням урядової комісії ТЕБ та НС, ділять на червону (найсуворіші обмеження), помаранчеву, жовту та зелену зони.

На початку серпня мер Тернополя Сергій Надал заявив, що не згоден із внесенням міста до червоної зони поширення коронавірусу. У вересні місто вдруге віднесли до червоної зони, а Надал знову повідомив, що місто не збирається посилювати обмеження.

Також міська влада Луцька заявила, що не збирається зупиняти громадський транспорт, закривати дитсадки та виконувати інші вимоги, які передбачені для регіонів із червоної зони.

Мер Франківська заявив, що місто відкриє школи і дитсадки, навіть якщо Київ повторно віднесе його до червоної зони.