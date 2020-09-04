Тернопіль удруге потрапив до червоної зони, але знову відмовився посилювати карантин

Раніше міська рада визнала незаконною постанову про віднесення Тернополя до червоної зони.

Попри віднесення до регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 з 7 вересня Тернопіль не збирається посилювати карантинні обмеження.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Тернопіль наступного тижня буде жити і працювати у звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду аматорів та експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста", - написав він у фейсбуці.

Надал нагадав, що у місті діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до червоної зони. Рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку. Більше того, Міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради.

Згідно з цим рішенням громадський транспорт продовжує працювати у режимі спецрейсів, якими, зокрема, перевозитимуть дітей до шкіл і садочків.

Мер Тернополя звернувся до поліції з проханням і рекомендацією "не складати протоколів щодо підприємців на підставі незаконної постанови Уряду".

Він наголосив, що відповідно до нещодавнього рішення Конституційного суду Кабмін не має права встановлювати карантинні обмеження, які обмежують конституційні права і свободи людини та громадянина.

Надал попросив тернополян неухильно дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що у Сергія Надала виявили коронавірус. Раніше ковід підтвердили у голови Тернопільської ОДА Володимира Труша і двох його заступників.

Останнім часом у Тернопільській області щодоби фіксують близько 200 нових випадків коронавірусної недуги.