У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих на коронавірус, - відсторонений міський голова Олексій Каспрук

У Чернівецькій міськраді заявили, що зі 145 вільними залишаються 28 ліжок.

Ліжка в міських лікарнях Чернівців для хворих на COVID-19 майже закінчилися. Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua повідомив відсторонений мер Чернівців Олексій Каспрук.

"Ліжка в міських лікарнях майже закінчилися. Область заявила про те, що будуть чернівчан вивозити на лікування в обласні лікарні", - сказав Каспрук.

За його словами, нині місто ще має певний резерв.

"Можна спробувати його розгорнути, але, на жаль, можу констатувати, що сьогодні влада не приділяє належної уваги забезпеченню медиків усім необхідним", - додав Олексій Каспрук.

Він зазначив, що порівняно з квітнем-травнем нині показники захворюваності в місті більші майже удвічі.

"Спілкувався з лікарями. Вони наголошують, що помолодшали пацієнти і стало більше тяжких пацієнтів", - додав відсторонений міський голова Чернівців.

Зазначимо, що за офіційним даними Чернівецької міськради, в місті загалом зафіксовано 4050 випадків захворювання на COVID-19. Окрім того, за минулу добу, 3 вересня, додалися 62 лабораторно підтверджені випадки.

"Щодо ліжкомісць у міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 28", - повідомили у відомстві.

До слова, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин, попри внесення міста до червоної зони. Там дозволили роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.