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У Чернівцях послабили карантин після акцій протесту через віднесення міста до червоної зони

Міськрада повела позачергову сесію.

У Чернівцях послабили карантин після акцій протесту через віднесення міста до червоної зони
Фото: molbuk.ua

Міська рада Чернівців послабила карантинні обмеження на території міста, яке з 24 серпня ввійшло до червоної зони епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення депутати міськради ухвалили на позачерговій сесії у вівторок, 25 серпня.

Перед початком сесії під будівлею міської ради відбулася акція протесту, пише Молодий буковинець.

Сотні мешканців міста влаштували пікет з вимогою дати можливість їм заробляти гроші, а дітей - відправити на навчання в дитсадки та школи.

Протестувальники тримають в руках плакати "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Дайте змогу дітям навчатися", "Ми хочемо займатися спортом", "Хто буде платити комунальні послуги?"

Фото: molbuk.ua

Фото: molbuk.ua

Згідно із рішенням позачергової сесії міськради, в Чернівцях дозволили роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Згідно з рішенням, забороняється робота розважальних закладів, зон у межах торговельних центрів, а також проведення масових заходів з кількістю учасників більше 20 осіб у закритому приміщенні.

Депутати рекомендували органам Національної поліції "не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до даного рішення".

Крім цього, Чернівецька міськрада звернулася до міністра інфраструктури України щодо недопущення скасування у місті зупинки поїздів далекого сполучення.

Нагадаємо, до червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів, зокрема Чернівці, Коломия, Дубно, Остріг, Самбір та Біляївка.

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