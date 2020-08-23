В Україні виявили ще 1987 випадків коронавірусу

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Україні впродовж 22 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 1987 осіб. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я "Коронавірус-інфо".

За останню добу померли 27 пацієнтів, таким чином кількість жертв ковіду зросла до 2271.

Одужали за минулу добу 500 осіб.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (313), а також Одеській (212), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Львівській (146) областях.

Загалом коронавірус в Україні підхопили 104 958 людей. Зараз хворіють 50 952 особи.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 3592 (+39)

Волинська обл — 5102 (+50)

Дніпропетровська обл — 1966 (+34)

Донецька обл — 1234 (+19)

Житомирська обл — 2821 (+87)

Закарпатська обл — 6987 (+102)

Запорізька обл — 1331 (+44)

Івано-Франківська обл — 7805 (+174)

Кіровоградська обл — 764 (+8)

м. Київ — 11814 (+307)

Київська обл — 4952 (+71)

Львівська обл — 13111 (+146)

Луганська обл — 243 (+11)

Миколаївська обл — 981 (+43)

Одеська обл — 5909 (+212)

Полтавська обл — 642 (+6)

Рівненська обл — 8383 (+77)

Сумська обл — 1165 (+20)

Тернопільська обл — 4626 (+119)

Харківська обл — 7493 (+169)

Херсонська обл — 334 (+2)

Хмельницька обл — 1946 (+42)

Чернівецька обл — 8926 (+213)

Черкаська обл — 1286 (+38)

Чернігівська обл — 1468 (+45).

Нагадаємо, найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328. Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.