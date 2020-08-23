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В Україні виявили ще 1987 випадків коронавірусу

Померли 27 людей, одужали 500.

В Україні виявили ще 1987 випадків коронавірусу
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

В Україні впродовж 22 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 1987 осіб. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я "Коронавірус-інфо".

За останню добу померли 27 пацієнтів, таким чином кількість жертв ковіду зросла до 2271.

Одужали за минулу добу 500 осіб.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (313), а також Одеській (212), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Львівській (146) областях.

Загалом коронавірус в Україні підхопили 104 958 людей. Зараз хворіють 50 952 особи.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл — 3592 (+39)
  • Волинська обл — 5102 (+50)
  • Дніпропетровська обл — 1966 (+34)
  • Донецька обл — 1234 (+19)
  • Житомирська обл — 2821 (+87)
  • Закарпатська обл — 6987 (+102)
  • Запорізька обл — 1331 (+44)
  • Івано-Франківська обл — 7805 (+174)
  • Кіровоградська обл — 764 (+8)
  • м. Київ — 11814 (+307)
  • Київська обл — 4952 (+71)
  • Львівська обл — 13111 (+146)
  • Луганська обл — 243 (+11)
  • Миколаївська обл — 981 (+43)
  • Одеська обл — 5909 (+212)
  • Полтавська обл — 642 (+6)
  • Рівненська обл — 8383 (+77)
  • Сумська обл — 1165 (+20)
  • Тернопільська обл — 4626 (+119)
  • Харківська обл — 7493 (+169)
  • Херсонська обл — 334 (+2)
  • Хмельницька обл — 1946 (+42)
  • Чернівецька обл — 8926 (+213)
  • Черкаська обл — 1286 (+38)
  • Чернігівська обл — 1468 (+45).

Нагадаємо, найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328. Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.

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