В Україні виявили ще 1987 випадків коронавірусу

В Україні впродовж 22 серпня коронавірус лабораторно підтвердили у 1987 осіб. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я "Коронавірус-інфо".
За останню добу померли 27 пацієнтів, таким чином кількість жертв ковіду зросла до 2271.
Одужали за минулу добу 500 осіб.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (313), а також Одеській (212), Чернівецькій (213), Івано-Франківській (174), Львівській (146) областях.
Загалом коронавірус в Україні підхопили 104 958 людей. Зараз хворіють 50 952 особи.
Статистика у регіонах:
- Вінницька обл — 3592 (+39)
- Волинська обл — 5102 (+50)
- Дніпропетровська обл — 1966 (+34)
- Донецька обл — 1234 (+19)
- Житомирська обл — 2821 (+87)
- Закарпатська обл — 6987 (+102)
- Запорізька обл — 1331 (+44)
- Івано-Франківська обл — 7805 (+174)
- Кіровоградська обл — 764 (+8)
- м. Київ — 11814 (+307)
- Київська обл — 4952 (+71)
- Львівська обл — 13111 (+146)
- Луганська обл — 243 (+11)
- Миколаївська обл — 981 (+43)
- Одеська обл — 5909 (+212)
- Полтавська обл — 642 (+6)
- Рівненська обл — 8383 (+77)
- Сумська обл — 1165 (+20)
- Тернопільська обл — 4626 (+119)
- Харківська обл — 7493 (+169)
- Херсонська обл — 334 (+2)
- Хмельницька обл — 1946 (+42)
- Чернівецька обл — 8926 (+213)
- Черкаська обл — 1286 (+38)
- Чернігівська обл — 1468 (+45).
Нагадаємо, найбільший добовий приріст хворих за час епідемії в Україні зафіксували 21 серпня - 2328. Цього ж дня у Києві зареєстрували добовий антирекорд смертності від коронавірусу - померли семеро людей.