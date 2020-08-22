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Спалах коронавірусу зафіксовано в протичумному інституті в Одесі, де досліджують підозрою на COVID-19

Захворіли четверо співробітників.

Спалах коронавірусу зафіксовано в протичумному інституті в Одесі, де досліджують підозрою на COVID-19
Фото: omr.gov.ua

В Одесі коронавірусну недугу підтвердили у чотирьох співробітників Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова, в лабораторіях якого проводять дослідження відібраних зразків від осіб з підозрою на COVID-19.

Про це журналістам

розповів заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, повідомляє Укрінформ.

"У протичумному інституті виявлено чотирьох інфікованих коронавірусом. Для з'ясування обставин спалаху

COVID-19 в установі туди направлений епідеміолог Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я", - сказав Дементьєв.

За його словами, поява вогнища в інституті пов'язана, за попередніми даними, із занесенням інфекції одним із співробітників з дому (зараження від родичів) і не пов'язана з роботою вірусологічної лабораторії, яка проводить дослідження на COVID-19.

За попередню добу в Одеській області виявлено 210 нових випадків COVID-19. Загалом за період пандемії зареєстровано 5 788 випадків захворювання.

В Україні за добу зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, усього з початку епідемії - 102 971 випадок.

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