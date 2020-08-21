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За липень найбільшу кількість хворих на коронавірус по країні виявили у Львівській області

Порівняно з квітнем липнева кількість госпіталізацій зросла у 2,4 разу. 

За липень найбільшу кількість хворих на коронавірус по країні виявили у Львівській області
Фото: EPA/UPG

У липні найбільша кількість хворих на коронавірус по Україні була виявлена у Львівській області. Діагноз було підтверджено в 4093 осіб.

На другому місці - Київ (3204), на третьому - Рівненська область (2327). Про це свідчать дані дашборда на сайті Національної служби здоров'я України.

Також понад 2000 нових інфікованих підтвердили на Закарпатті й у Івано-Франківській області.

Понад 1000 нових хворих - на Харківщині (1617), Одещині (1603), Волині (1401), Київщині (1177), Тернопільщині (1105).

Найменше хворих виявили в Херсонській області (34). 

У липні кожна мобільна бригада (МБ) в Україні в середньому проводила 99 ПЛР-тестів на коронавірус. Загальна кількість мобільних бригад - 1578.

Найбільша завантаженість МБ минулого місяця була в Київській області (245), Закарпатській (230) та Києві (209). Найменша - у Чернігівській (33), Дніпропетровській (35) і Полтавській (47).

На сайті НСЗУ також повідомили, що кількість госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом у липні зросла у 2,4 разу порівняно з квітнем.

"Найвища завантаженість у липні була в медичних команд Закарпаття, Львівщини та міста Київ: 26, 23 та 20 госпіталізацій на одну команду відповідно. До складу однієї медичної команди входять три лікарі - анестезіолог, терапевт або педіатр, або інфекціоніст, а також лікар іншої спеціальності та 3 представники середнього або молодшого медперсоналу на кожного лікаря", - додали в НСЗУ.

Зазначається, що загалом у липні було госпіталізовано 11 458 осіб, 2 052 - у відділення інтенсивної терапії. Кількість нових випадків COVID-19 у липні зросла в 2,6 разу порівняно з квітнем, а кількість госпіталізацій збільшилася майже в 2,4 разу.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я допускає зміни в госпіталізації хворих на коронавірусну недугу. Через зростання захворюваності на COVID-19 приймати до стаціонару можуть тільки тяжкохворих.

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